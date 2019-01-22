Луценко уверен, что екс-глава МВД Кравченко совершил самоубийство

Фото: Леонид Кучма с Юрием Кравченко (facebook.com)

Кравченко попрощался с родными перед тем, как застрелиться, сказал Луценко

Бывший глава Министерства внутренних дел Юрий Кравченко, занимавший эту должность при втором президенте Леониде Кучме, совершил самоубийство. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

"Мой вывод таков. Он самостоятельно пришел к смерти. Я не исключаю, что ему помогали, но это было его решение. Его подтолкнула к этому жизнь", - сказал Луценко.

Он добавил, что когда пришла повестка в прокуратуру, Кравченко был шокирован. Луценко считает, что Кравченко был такой личностью, которая себя не представляла в несвободе.

"Он обзвонил всех, с кем общался все эти годы. Бывшие элиты страны не подняли трубку. Литвин не поднял трубку на чуть ли не 10 звонков. В конце концов, один сказал: "конечно, посадят" (Кравченко, - ред.), - рассказал Луценко.

По словам генпрокурора, следствие опросило всех, с кем Кравченко общался перед смертью.

"Фактически, мы опросили всех, с кем он общался в последний вечер. Он прощался. Он всем говорил в прошедшем времени: "Запомни, я тебя любил. Запомни, я тебя ценил". Эти люди почуствовали что-то, отвезли его домой и отдали жене. В 5 утра он ушел", - добавил Луценко.

Генпрокурор также отметил, что у него есть сомнения насчет смерти Кравченко.

"Давайте я не буду выступать экспертом. У меня тоже есть сомнения. Нет, стреляются и два и даже три раза. Но меня всегда настораживает один вопрос. Если первый раз, извините за цинизм, первый выстрел был неудачным, то почему при неминуемом вдохе в легких нет крови? Есть разные версии по этому поводу. Кто-то говорит: "переставьте выстрелы местами". Кто-то говорит, что вдоха могло и не быть. Но, судя из того, что я прочитал в деле, он принял решение самостоятельно", - отметил Луценко.

"Я считаю, что рассматривать дело Кравченко нельзя без осмотрения общего комплекса: этой первой попытки вернуть Украину в свою имперскую орбиту. Это все звенья одной цепи", - добавил он.

Отметим, Юрий Кравченко в конце 2000 года стал одним из участников "кассетного скандала" - на пленках майора Мельниченко были зафиксированы голоса, похожие на голоса Кравченко и президента Кучмы, обсуждавших возможность убийства Георгия Гонгадзе.

Кравченко был уволен с поста главы МВД в марте 2001 года. Утром 4 марта 2005 года, накануне своего дня рождения, был обнаружен мертвым на своей даче. В тот день он должен был прийти по повестке на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по расследованию дела Гонгадзе.

Напомним, по словам Луценко, есть два способа раскрытия убийства журналиста Георгия Гонгадзе.