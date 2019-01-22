Луценко назвал два способа раскрытия дела Гонгадзе

Фото: Георгий Гонгадзе (twitter.com/biz_nv_ua)

Оригиналы записей переговоров в кабинете Кучмы являются одним из способов завершения расследования

Раскрыть дело об убийстве Георгия Гонгадзе могут помочь оригиналы записей переговоров в кабинете Леонида Кучмы ("пленки Мельниченко", - ред.). Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отвечая на вопрос в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

Однако, по словам генпрокурора, екс-майор госохраны Николай Мельниченко до сих пор не предоставил их следствию.

"Очень много зависит от позиции майора Мельниченко. У нас есть два пути: серьезные показания Мельниченко с передачей нам первичных пленок и записывающих устройств… К сожалению, майор Мельниченко до сих пор не сдал оригиналы записи и сам он не сотрудничает со следствием. Пленки были и разные. И диктофонне и магнитофонное. Потому что головки КГБшного записывающего устройства, установленного в вентиляции в Администрации президента менялись аномально часто, как установило следствие", - сказал Луценко.

Он добавил, что следователи допросили и тех, кто производит магнитофоны, и тех, кто менял головки. Также было посчитано, сколько километров пленок было сделано.

"У следствия огромный фактаж", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, следствие также ожидает показания от генерала Алексея Пукача.

"Вторая возможность - [показания] от генерала Пукача, который также владеет многим. Я делал все возможное, чтобы он дал показания на тех, кто ему заказал совершить это убийство. Ему были предложены любые компромиссы в рамках закона. Ему были предложены контакты со следствием, которые дадут нам информацию о заказчиком", - добавил Луценко.

Напомним, ранее Луценко сказал, что убить Георгия Гонгадзе могли исполняя волю Кучмы о наказании журналиста, чтобы лучше угодить требованиям Кучмы.