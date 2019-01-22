Дело о пленках Мельниченко было операцией ФСБ, - Луценко

Фото: Николай Мельниченко (УНИАН)

Генрокурор утверждает, что Россиия устроила кампанию против Кучмы из-за его намерения идти в НАТО

Запись переговоров в кабинете Леонида Кучмы в Администрации президента была спецоперацией российских спецслужб. Как передает РБК-Украина, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону.

Генпрокурор добавил, что причиной появления так называемых "пленок Мельниченко" (в 2000 году тайно записанные бывшим майором Управления госохраны Николаем Мельниченко разговоры второго президента Леонида Кучмы, - ред.).

"Я не один так думаю. Действительно, сегодня я вынужден признать, что тогда мой и тысяч участников "Украина без Кучмы" романтический прорыв сломить диктатуру был использован Москвой… Сегодня имея на руках материалы уголовного дела, прочитав их от корки до корки на выходных, я могу утверждать, что пленки Мельниченко - это операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить о несмелом, но четком движении в НАТО. Все остальное было делом искусства", - сообщил Луценко.

Напомним, на так называемых "пленках Мельниченко" содержится запись разговора, якобы тайно сделанная в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы отдавал приказ человеку с голосом, похожим на голос на тот момент министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать Гонгадзе.