Луценко: доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе нет

Фото: Георгий Гонгадзе (facebook.com/UAModna)

Генпрокурор заявил, что майор Мельниченко до сих пор так и не сдал оригиналов записей и записывающих устройств

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него нет юридических доказательств того, что второй президент Украины Леонид Кучма давал указания убить журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью генпрокурора журналисту Дмитрию Гордону.

"К сожалению, майор Мельниченко до сих пор так и не сдал оригиналов записей и записывающих устройств, и сам не сотрудничает со следствием. Без этого юридическое привлечение и решение судьбы Кучмы невозможно", - сказал Луценко.

Он также пояснил в чем именно усматривает вину Кучмы.

"Я считаю, что Кучма виноват в том, что создал атмосферу в прокуратуре. Недовольство президента улавливалось окружением и принимало характер, кто быстрее уничтожит врага руководителя элит - диктатора. Именно это я ставлю ему в вину. У нас бывают редкие, но встречи, и всегда ему это говорю. Есть две крутые ошибки Кучмы: первая - создание олигархии, которая все еще подрывает перспективы Украины, вторая - диктаторская система управления, при которой была перейдена черта, за которую нельзя было переходить", - добавил он.

Напомним, в декабре 2018 года Луценко заявлял, что расследование убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе, при условии, если следствие получит оригиналы записей Мельниченко, можно завершить за месяц.

Отметим, что на так называемых "пленках Мельниченко" содержится запись разговора, якобы тайно сделанная в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы отдавал приказ человеку с голосом, похожим на голос на тот момент министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать Гонгадзе.

РБК-Украина писало, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". 6,5 лет предварительного заключения суд пересчитал как 13 лет основного наказания.