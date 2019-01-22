Луценко впевнений, що екс-голова МВС Кравченко скоїв самогубство

Фото: Леонід Кучма з Юрієм Кравченко (facebook.com)

Кравченко попрощався з рідними перед тим, як застрелитися, сказав Луценко

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко, який займав цю посаду при другому президенті Леонідові Кучмі, вчинив самогубство. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає РБК-Україна.

"Мій висновок такий. Він самостійно дійшов до смерті. Я не виключаю, що йому допомагали, але це було його рішення. Його підштовхнуло до цього життя", - сказав Луценко.

Він додав, що коли прийшла повістка в прокуратуру, Кравченко був шокований. Луценко вважає, що Кравченко був такою особистістю, яка себе не уявляла в несвободі.

"Він обдзвонив усіх, з ким спілкувався всі ці роки. Колишні еліти країни не підняли трубку. Литвин не підняв трубку на мало не 10 дзвінків. Зрештою, один сказав: "звичайно, посадять" (Кравченка - ред.), - розповів Луценко.

За словами генпрокурора, слідство опитало всіх, з ким Кравченко спілкувався перед смертю.

"Фактично, ми опитали всіх, з ким він спілкувався в останній вечір. Він прощався. Він усім казав у минулому часі: "Запам'ятай, я тебе любив. Запам'ятай, я тебе цінував". Ці люди відчули щось, відвезли його додому і віддали дружині. В 5 ранку він пішов", - додав Луценко.

Генпрокурор також зазначив, що у нього є сумніви щодо смерті Кравченка.

"Давайте я не буду виступати експертом. У мене теж є сумніви. Ні, стріляються і два і навіть три рази. Але мене завжди насторожує одне питання. Якщо перший раз, вибачте за цинізм, перший постріл був невдалим, то чому при неминучому вдиху в легенях немає крові? Є різні версії з цього приводу. Хтось каже: "переставте постріли місцями". Хтось каже, що вдиху могло і не бути. Але, судячи з того, що я прочитав у справі, він прийняв рішення самостійно", - зазначив Луценко.

"Я вважаю, що розглядати справу Кравченка не можна без загального комплексу: цієї першої спроби повернути Україну в свою імперську орбіту. Це все ланки одного ланцюга", - додав він.

Зазначимо, Юрій Кравченко в кінці 2000 року став одним з учасників "касетного скандалу" - на плівках майора Мельниченка були зафіксовані голоси, схожі на голоси Кравченка і президента Кучми, які обговорювали можливість вбивства Георгія Гонгадзе.

Кравченко був звільнений з поста глави МВС в березні 2001 року. Вранці 4 березня 2005 року, напередодні свого дня народження, був знайдений мертвим на своїй дачі. Того дня він повинен був прийти за повісткою на допит до Генеральної прокуратури України з розслідування справи Гонгадзе.

Нагадаємо, за словами Луценка, є два способи розкриття вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.