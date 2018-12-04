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Луценко: СНБО должен заморозить активы россиян, у которых есть бизнес в Украине

Новости » Политика    04.12.2018 - 13:29
Луценко: СНБО должен заморозить активы россиян, у которых есть бизнес в Украине
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко обратился с соответствующим обращением к Порошенко и Турчинову

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен заморозить активы юридических и физических лиц РФ, которые имеют бизнес в Украине. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе совещания руководства правоохранительных органов в Одессе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, он инициировал обращение к президенту Украины Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову относительно заморозки активов юридических и физических лиц РФ, которые имеют бизнес в Украине.

"Как вы знаете, президент внес в парламент закон о разрыве договора о дружбе с РФ, которая является фикцией последние 4 года. Я как член СНБО вчера инициировал обращение к президенту и секретарю СНБО о принятии решения о заморозке активов юридических и физических лиц РФ, которые имеют бизнес в Украине. Перечень этих бизнесов насчитывает тысячи. СНБО, с моей точки зрения, должен рассмотреть каждый случай и принять соответствующее решение", - заявил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 3 декабря, Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Порошенко предлагает прекратить действие договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года.

По словам председателя ВР Андрея Парубия, парламент должен рассмотреть президентский законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией в четверг, 6 декабря.

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Новости Украины СНБОЮрий ЛуценкоРоссийская Федерация
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