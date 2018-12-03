ВР может рассмотреть вопрос о расторжении договора о дружбе с РФ в четверг

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рассмотрение в четверг будет возможным, если профильный комитет рассмотрит проект закона 5 декабря

Парламент должен рассмотреть президентский законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией в четверг. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что рассмотрение в четверг будет возможным, если профильный комитет рассмотрит проект закона в среду, 5 декабря.

"Что касается расторжения международных соглашений, если в среду рассмотрит профильный комитет, мы в четверг сможем тоже рассмотреть этот законопроект. В значительной степени это будет зависеть от решения комитета", - заявил Парубий.

По его словам, народные депутаты согласятся включить вопрос о расторжении договора с РФ в повестку дня в четверг.

Напомним, сегодня глава государства Петр Порошенко внес в парламент законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Так, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Стоит отметить, что срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.

Добавим также, 26 сентября Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.