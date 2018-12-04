Луценко: РНБО має заморозити активи росіян, які мають бізнес в Україні

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко звернувся з відповідним зверненням до Порошенка та Турчинова

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) має заморозити активи юридичних та фізичних осіб РФ, які мають бізнес в Україні. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко у ході наради керівництва правоохоронних органів в Одесі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, він ініціював звернення до президента України Петра Порошенка і секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо замороження активів юридичних та фізичних осіб РФ, які мають бізнес в Україні.

"Як ви знаєте, президент вніс в парламент закон про розрив угоди про дружбу з РФ, яка є фікцією останні 4 роки. Я як член РНБО вчора ініціював звернення до президента і секретаря РНБО про прийняття рішення про замороження активів юридичних та фізичних осіб РФ, які мають бізнес в Україні. Перелік цих бізнесів налічує тисячі. РНБО, з моєї точки зору, має розглянути кожен випадок і прийняти відповідне рішення", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 3 грудня, Порошенко вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Порошенко пропонує припинити дію договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року.

За словами голови ВР Андрія Парубія, парламент має розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня.