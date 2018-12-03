Порошенко предлагает прекратить действие Договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Текст закона появился на сайте парламента

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде прекратить действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст соответствующего законопроекта.

Отметим, документ был зарегистрирован в ВР после 12:00, однако текста на тот момент на сайте не было.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной радой Украины 14 января 1998", - говорится в тексте закона.

Подчеркивается, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает наше государство от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровье; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ, и в соответствии со статьей 40 настоящего Договора позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях", - указано в записке.

Напомним, Порошенко сегодня, 3 декабря, внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

РБК-Украина также сообщало, что парламент должен рассмотреть президентский законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией в четверг, 6 декабря, о чем заявил глава Верховной рады Андрей Парубий.

Добавим также, срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года. Для непродления его действия до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила РФ о расторжении договора о дружбе.