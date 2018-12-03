ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко внес в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Новости » Политика    03.12.2018 - 12:14
Порошенко внес в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент внес в парламент законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 декабря, внес в Верховную раду законопроект №0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Отметим, что срок действия договора о дружбе с РФ истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, в срок до 30 сентября Украина должна была сообщить РФ о его прекращении. 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

26 сентября Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Отметим, ранее Порошенко заявлял, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. В частности, он имел в виду и договор о дружбе. По словам главы государства, Украина с 2014 года неоднократно убеждалась в том, что договоры с РФ ничего не значат.

Договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

В Кремле прокомментировали слова Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск В окружении Порошенко рассказали о стратегии на будущих выборах
Новости Украины Порошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь