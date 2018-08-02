Луценко прокомментировал выговор Холодницкому

Глава ГПУ подчеркнул, что это "еще не конец истории"

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко прокомментировал решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) по выговору руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Об этом генпрокурор заявил, отвечая на вопрос РБК-Украина.

По его словам, КДКП вынесла не то решение, о котором он хлопотал, но, по его мнению, они не видели необходимости в увольнении Холодницкого.

"Я взял публичное обязательство о том, что будет создан новый правоохранительный орган. Первым моим шагом был созыв определенного органа. Этот орган (КДКП, - ред.) вынес решение не то, о котором я ходатайствовал, но они вероятно в этот момент не видели необходимости в увольнении господина Холодницкого. Но это не конец истории", - подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Луценко добавил, что решение комиссии можно будет обжаловать.

"Это решение КДКП можно будет обжаловать. Если поступят другие обращения на Холодницкого, то они будут рассмотрены", - сказал генпрокурор.

Напомним, 26 июля КДКП постановил привлечь руководителя САП к ответственности и наложить взыскание в виде выговора. Жалобу подали директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, Сытник в ходе заседания КДКП заявил, что для увольнения Холодницкого "есть все основания". В Генеральной прокуратуре Украины также поддержали жалобу, поданную на Холодницкого.