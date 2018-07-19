Сытник попросил КДКП инициировать увольнение Холодницкого вместо выговора

В КДКП рекомендуют ограничиться выговором несмотря подтвержденные основания для освобождения Холодницкого с должности руководителя САП, заявили в НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (абу) Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) возражения на вывод ее члена, который рекомендует ограничиться выговором несмотря подтвержденные основания для освобождения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Сообщается, что в ходе рассмотрения жалоб директора НАБУ и генерального прокурора Украины, член КДКП в своем заключении подтвердил грубые нарушения руководителем САП правил прокурорской этики, разглашение сведений, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий, незаконное вмешательство в служебную деятельность другого прокурора.

В то же время, член КДКП говорит, что решение об увольнении Холодницкого с занимаемой административной должности должно приниматься по рекомендации Совета прокуроров Украины и при наличии определенных законом "О прокуратуре" оснований, которые, согласно заключению КДКП, отсутствуют.

Вместе с тем, этим же законом предусмотрено, что Комиссия может принимать решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора и прекращении полномочий. В частности, если совершенный им дисциплинарный проступок имеет характер грубого нарушения.

НАБУ убеждено, что подтвержденные заключением КДКП неоднократные грубые нарушения главы САП достаточны законными основаниями для принятия решения о невозможности пребывания его в должности прокурора, а затем и прекращение полномочий на административной должности - заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ч.3 ст .51, ч.2 ст.41 закона "О прокуратуре".

Напомним, ранее в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже готово заключение докладчика по дисциплинарному делу в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.