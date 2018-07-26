Сытник: для прекращения полномочий Холодницкого есть "все основания"

Сытник просит КДКП уволить Холодницкого с должности прокурора, а не с административной должности

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что есть все основания для прекращения полномочий руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого на должности прокурора. Об этом Сытник заявил на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что мы только что слушали, не связано с выполнением административных функций. Это нарушения, допущенные им как прокурором. Мы просим увольнения с должности прокурора, а не с административной должности. Очень короткий период времени фиксировались все разговоры Холодницкого. Учитывая системный анализ, имеются все основания для прекращения полномочий Холодницкого на должности прокурора", - сказал Сытник.

Отметим, прокурора САП может уволить только руководитель САП.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором, несмотря на подтвержденные основания для освобождение Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковскому относительно давления на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры.

Как сообщалось, сегодня, 26 июля, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассмотрение вопроса относительно руководителя САП Назара Холодницкого относительно его пребывания на должности.

В свою очередь инициаторы жалобы на руководителя САП обратились к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров просьбой освободить Назара Холодницкого.