КДКП повторно объявила выговор Холодницкому

Холодницкого не уволили 26 июля по требованию Сытника

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) постановила привлечь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора. Об этом на заседании заявил член КДКП Александр Ковальчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ковальчука, такое решение комиссия приняла в ходе заседания в четверг, 26 июля, во время рассмотрения жалобы в отношении Холодницкого. Жалобу подали директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко.

"КДКП решила привлечь заместителя прокурора Холодницкого к дисциплинарной ответственности и наложить взыскание в виде выговора", - сказал Ковальчук.

Напомним, в ходе заседания КДКП директор НАБУ Артем Сытник заявил, что для увольнения Холодницкого "есть все основания". В Генеральной прокуратуре Украины также поддержали жалобу, поданную на Холодницкого.

КДКП 26 июля рассмотрела две жалобы в отношении руководителя САП Холодницкого, по которым есть ряд открытых производств.