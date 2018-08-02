Луценко прокоментував догану Холодницькому

Голова ГПУ підкреслив, що це "ще не кінець історії"

Голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко прокоментував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) щодо догани очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому. Про це генпрокурор заявив, відповідаючи на питання РБК-Україна.

За його словами, КДКП винесла не те рішення, про яке він клопотав, але, на його думку, вони не вбачали необхідності у звільненні Холодницького.

"Я взяв публічне зобов'язання про те, що буде створений новий правоохоронний орган. Першим моїм кроком було скликання певного органу. Цей орган (КДКП, - ред.) виніс рішення не те, про яке я клопотав, але вони певно в цей момент не вбачали необхідності у звільненні пана Холодницького. Але це не кінець історії", - підкреслив голова Генпрокуратури.

Луценко додав, що рішення комісії можна буде оскаржити.

"Це рішення КДКП можна буде оскаржити. Якщо надійдуть інші звернення на Холодницького, то вони теж будуть розглянуті", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 26 липня КДКП постановила притягнути керівника САП до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани. Скаргу подали директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник і генеральний прокурор Юрій Луценко.

Як писало РБК-Україна раніше, Ситник у ході засідання КДКП заявив, що для звільнення Холодницького "є всі підстави". У Генеральній прокуратурі України також підтримали скаргу, подану на Холодницького.