Луценко прокомментировал отказ Рады голосовать за снятие неприкосновенности с Березкина

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор отметил, что подчиненные нардепа Вилкула - осужденные, нардепа Березкина - под подозрением

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал отказ Верховной рады голосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Станистава Березкина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генпрокурора.

Луценко отметил, что подчиненные нардепа Вилкула - осужденные, нардепа Березкина - под подозрением. А нардепам за эти же правонарушения парламент "все прощает".

"Нет письменных указаний на хищение - говорит председатель депутатского комитета самозащиты. Показания свидетеля под присягой в суде ничего не стоят - говорят адвокаты другого нардепа. Все это - циничная демонстрация безнаказанности, которая довела страну до двух Майданов", - заявил генпрокурор.

Луценко добавил, что единственным выходом является голосование по изменениям Конституции, согласованных Конституционным судом, по отмене "феодальной по сути депутатской неприкосновенности".

Напомним, регламентный комитет ВР заявил, что в представлении Генпрокуратуры отсутствуют достаточные доказательства, что подтверждают совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений.

Добавим также, представление было инициировано главой САП Назаром Холодницьким, затем генпрокурор Юрий Луценко внес его в Раду.