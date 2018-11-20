Луценко прокоментував відмову Ради голосувати за зняття недоторканості з Березкіна

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор відзначив, що підлеглі нардепа Вілкула - засуджені, нардепа Березкіна - під підозрою

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував відмову Верховної ради голосувати за зняття недоторканості з нардепа Станіслала Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора.

Луценко відзначив, що підлеглі нардепа Вілкула - засуджені, нардепа Березкіна - під підозрою. А самим нардепам за ці ж правопорушення парламент "все прощає".

"Нема письмових вказівок на розкрадання - каже голова комітету депутатського самозахисту. Покази свідка під присягою в суді нічого не варті - кажуть адвокати іншого нардепа. Це все - цинічна демонстрація безкарності, яка довела країну до двох Майданів", - заявив генпрокурор.

Луценко додав, що єдиним виходом є голосування змін Конституції, погоджених Конституційним судом, за скасування "феодальної по суті депутатської недоторканності".

Нагадаємо, регламентний комітет ВР заявив, що у поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, що підтверджують вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів.

Додамо також, подання було ініційовано головою САП Назаром Холодницьким, потім генпрокурор Юрій Луценко вніс його в Раду.