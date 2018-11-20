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Рада заблокувала слідство у справі Березкіна, - Холодницький

Новини » Політика    20.11.2018 - 12:55
Рада заблокувала слідство у справі Березкіна, - Холодницький
Фото: Станіслав Березкін (УНІАН)

Прокурори САП розслідували провадження щодо нардепа Березкіна більше 1,5 року

Слідство у справі народного депутата Станіслава Березкіна було заблоковано рішенням Верховної ради не надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак керівник САП вважає, що слідство буде все одно тривати, і справа буде направлена до суду.

"Фактично слідство по конкретній особі заблоковане, бо немає згоди на притягнення. Така ситуація вже не вперше. Думаю, все одно слідство буде тривати, справа буде направлена до суду. А по депутату буде виділено окреме провадження", - заявив Холодницький.

За його словами, прокурори САП розслідували провадження щодо нардепа Березкіна більше 1,5 року.

"Були вчинені всі необхідні слідчі і процесуальні дії. Є чітка доказова база, що саме ця особа виступає організатором злочину. Але ще вчора на комітеті, що сьогодні ми почули, що в нас немає жодних доказів, які підтвердять його особисту роль. Ми доводимо показами свідків, що саме ця особа робила все для того, щоб отримати кредит на підроблених документах", - додав керівник САП.

Нагадаємо, ВР у вівторок, 20 листопада, відмовилася зняти недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна. Так, його підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного "Ощадбанка". За зняття проголосували лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-України раніше, глава регламентного комітету ВР Павло Пинзеник заявив, що подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Березкіна є законними, але необгрунтованими.

Регламентний комітет ВР також вважає, що у поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, що підтверджують вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів.

Додамо також, подання було ініційовано головою САП Назаром Холодницьким, потім генпрокурор Юрій Луценко вніс його в Раду.

Нардепи відмовилися зняти недоторканність з Березкіна Рада почала розгляд зняття недоторканності з Березкіна
Новини України неприкосновенностьВерховна РадаНазар Холодницкий
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