Луценко подписал выговор Холодницкому

Ранее выговор Холодницькому вынесла КДКП

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает "Громадське".

По словам Лысенко, Луценко подписал приказ об объявлении выговора руководителю САП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало иск в Верховный суд на Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с требованием отменить выговор Холодницькому. Как отмечалось, НАБУ просит обязать комиссию рассмотреть заявление о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого.

Отметим, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановила привлечь Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора. Комментируя вынесение выговора Холодницкому, Луценко заявил, что КДКП вынесла не то решение, о котором он ходатайствовал, но, по его мнению, они не видели необходимости в увольнении Холодницкого.

По словам члена КДКП Александра Ковальчука, Холодницкого обвинили в том, что он подстрекал лиц к даче ложных показаний.