Луценко підписав догану Холодницькому

Раніше догану Холодницькому винесла КДКП

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це заявив речник ГПУ Андрій Лисенко, повідомляє "Громадське".

За словами Лисенка, Луценко підписав наказ про оголошення догани керівнику САП.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало позов до Верховного суду на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів з вимогою скасувати догану Холодницькому. Як зазначалося, НАБУ просить зобов'язати комісію розглянути заяву про наявність дисциплінарного проступку у діях Холодницького.

Зазначимо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила притягнути Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани. Коментуючи винесення догани Холодницькому, Луценко заявив, що КДКП винесла не те рішення, про яке він клопотав, але, на його думку, вони не вбачали необхідності у звільненні Холодницького.

За словами члена КДКП Олександра Ковальчука, Холодницького звинуватили у тому, що він підбурював осіб до дачі неправдивих показань.