В Верховный суд поступил иск об отмене выговора Холодницкому

НАБУ требует обязать комиссию прокуроров рассмотреть материалы против Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало иск в Верховный суд на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с требованием отменить выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что НАБУ просит признать противоправным и отменить решение комиссии о выговоре Холодницкому, а также обязать комиссию рассмотреть заявление о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП и соответствующие материалы дисциплинарного производства.

"Исковое заявление зарегистрировано в день поступления по номеру П/9001/737/18 (дело 9901/737/18). В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины решения об открытии производства по делу принимается в течение пяти дней", - отметили в Верховном суде.

Напомним, в конце июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановила привлечь Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора.

НАБУ настаивает на том, что он подстрекал свидетелей и фигурантов к даче неправдивых показаний, блокировал привлечение виновных к ответственности, а также психологически давил на сотрудников САП.