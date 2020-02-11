Луценко: НАБУ закрыло дело Злочевского без каких-либо следственных действий

Бывший генеарльный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Национальное антиикоррупционное бюро Украины в закрытии дела о хищении средств компанией Burismа беглого министра экологии Николая Злочевского без проведения каких бы то ни было следственных действий. Об этом Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ.

Так, бывший генеральный прокурор заявил, что часть дел, касающихся неуплаты налогов, отмывания денег и злоупотребления служебным положением министра Злочевского и его компании Burismа, были переданы бывшим генпрокурором Виктором Шокиным с нарушением подследственности из ГПУ в НАБУ, где эти дела и были закрыты без проведения каких бы то ни было следственных действий.

“Именно это дело было самым перспективным, потому что, во-первых, это серьезный срок – до 12 лет. Во-вторых, это достаточно… не скажу легкое, но доказуемое дело. И, в-третьих, все документы фактически уже были собраны, - рассказал Луценко. - Но в декабре 15-го года господин Шокин это дело вдруг из ГПУ передает в НАБУ. С моей точки зрения, передает без учета подследственности. НАБУ без каких бы то ни было следственных действий это дело позднее закрыло”, - сказал Луценко.

Кроме того, Луценко заявил, что передача Шокиным этого дела из ГПУ в НАБУ, где оно и было закрыто, была осуществлена под внешним влиянием.

"Джулиани (личный юрист президента США Дональда Трампа - ред.) рассказал мне о том, что Байден трижды в декабре 2015 года звонил украинскому президенту. И через неделю дела Burisma ушли из ГПУ в НАБУ", - добавил Луценко.

Напомним, что после того как сын тогда еще вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байден, не имея никакого опыта работы в энергетике получил место в совете директоров Burismа с окладом в $100 тыс. ежемесячно, уголовное дело и было закрыто НАБУ.

Как ранее писал РБК-Украина, в Верховную раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника. Под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев при необходимых 150.

Ранее Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.