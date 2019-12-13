Главу НАБУ суд признал виновным в коррупции

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Речь идет об его отдыхе в Ривненской области, который оплачивали третьи лица

Главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник проиграл апелляцию в Ривненском суде и был признан виновным в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Faсebook пресс-секретаря экс-генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган.

Отметим, речь идет об его отдыхе в Ривненской области, который оплачивали третьи лица на сумму около полумиллиона гривен.

"Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры", - говорится в сообщении.

Напомним, Госбюро расследований подозревает Артема Сытника в том, что он на протяжении за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".