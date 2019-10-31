У ГБР есть производства, где фигурирует Луценко, - Труба

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

У ГБР находятся 2 уголовных производства, где фигурирует Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко фигурирует в двух уголовных производствах, зарегистрированных Государственным бюро расследований. Об этом рассказал руководитель ГБР Роман Труба в эфире программы "Ваша Свобода".

По словам Трубы, на данный момент в Госбюро расследований есть 2 уголовных производства, где фигурирует фамилия бывшего генпрокурора Луценко.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.

Руководитель ГБР пояснил, что открытие уголовного производства не свидетельствует о причастности к совершению преступления. Причастность будет установлена или не доказана в ходе расследования.

"Открытие (уголовного производства - ред.) не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установления объективных обстоятельств", - добавил Труба.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против экс-генпрокурора Юрия Луценко. Бывшего генпрокурора подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.