Луценко: НАБУ закрило справу Злочевського без яких-небудь слідчих дій

Колишній генеарльный прокурор України Юрій Луценко звинуватив Національне антиикоррупционное бюро України у закритті справи про розкрадання коштів компанією Вигіѕма екс-міністра екології Миколи Злочевського без проведення будь-яких слідчих дій. Про це Юрій Луценко заявив в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

Так, колишній генеральний прокурор заявив, що частину справ, які стосуються несплати податків, відмивання грошей та зловживання службовим становищем міністра Злочевського і його компанії Вигіѕма, були передані колишнім генпрокурором Віктором Шокіним з порушенням підслідності ГПУ в НАБУ, де ці справи були закриті без проведення будь-яких слідчих дій.

“Саме ця справа була найбільш перспективним, тому що, по-перше, це серйозний термін – до 12 років. По-друге, це досить... не скажу легке, але доказова справа. І, по-третє, всі документи фактично вже були зібрані. Але в грудні 15-го року пан Шокін цю справа раптом з ГПУ передає в НАБУ. З моєї точки зору, передає без урахування підслідності. НАБУ без яких би то не було слідчих дій цю справа пізніше закрило", - сказав Луценко.

Крім того, Луценко заявив, що передача Шокіним цієї справи з ГПУ у НАБУ, де воно і було закрито, була здійснена під зовнішнім впливом.

"Джуліані (особистий юрист президента США Дональда Трампа - ред.) розповів мені про те, що Байден тричі в грудні 2015 року дзвонив українському президенту. І через тиждень справи Burisma пішли з ГПУ у НАБУ", - додав Луценко.

Нагадаємо, що після того як син тоді ще віце-президента США Джо Байдена, Хантер Байден, не маючи ніякого досвіду роботи в енергетиці отримав місце в раді директорів Вигіѕма з окладом $100 тис. щомісяця, кримінальну справу було закрито НАБУ.

Як раніше писав РБК-Україна, у Верховну радунесли постанова №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника. Під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв при необхідних 150.

Раніше Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.