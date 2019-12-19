Главу НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сытника также оштрафовали

Главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные реестра.

Сытника внесли в реестр коррупционеров после постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

Также Сытник получил штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен с конфискацией подарков в доход государства.

Напомним, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП просят Зеленского ветировать последний закон о неприкосновенности. Предполагается, что закон снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев.