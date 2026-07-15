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Лупиніс-10 отримав кодифікацію НАТО: український дрон не боїться РЕБ

19:12 15.07.2026 Ср
2 хв
БПЛА оснащений системою автоматичного донаведення
aimg Ольга Завада
Лупиніс-10 отримав кодифікацію НАТО: український дрон не боїться РЕБ The Fourth Law випустила нічний дрон-камікадзе із тепловізором Курбас (скриншот: The Fourth Law)
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Український нічний безпілотник Лупиніс-10-TFL-1-T офіційно пройшов кодифікацію та отримав інвентарний номер НАТО. За даними виробника, дрон використовує елементи ШІ у для роботи в умовах РЕБ та призначений для ураження цілей у темний час доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розробників The Fourth Law.

Технічні характеристики

Головною особливістю безпілотника Лупиніс-10-TFL-1-T є інтеграція модуля автономності TFL-1.

Завдяки ШІ-алгоритмам дрон здатний автоматично розпізнавати контури цілей та фіксувати їх. У разі повного придушення сигналу управління засобами ворожого РЕБ апарат продовжує рух в автономному режимі до повного зіткнення з об'єктом.

За інформацією розробників, інтегрована система донаведення забезпечує точність ураження цілей на рівні понад 70 відсотків.

Впровадження технологій автоматизації першого рівня підвищує загальну ефективність виконання бойових завдань FPV-дронами у два-чотири рази. При цьому собівартість виробництва безпілотника зростає лише на 10% порівняно з базовими моделями.

Наразі Лупиніс-10-TFL-1-T внесено до реєстру державної системи DOT-Chain, а також додано на технологічний маркетплейс Brave1, де державні структури та волонтери можуть придбати його за е-бали.

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Локалізація виробництва запчастин

Дрон розроблено з акцентом на використання компонентів українського виробництва для забезпечення безперебійного випуску та оперативного внесення змін у конструкцію.

До складу апарату входять:

Оптика: тепловізійна камера Курбас-640 від партнерської компанії Odd Systems, яка дозволяє ідентифікувати об'єкти та орієнтуватися в умовах нульової видимості.

Електроніка: бортовий польотний стек "Карма" вітчизняної розробки об'єднує польотний контролер (FC) і регулятор швидкості двигунів (ESC).

Корпус: 10-дюймова полегшена карбонова рама, виготовлена на українських потужностях.

Використання власної елементної бази дозволяє мінімізувати залежність виробника від імпортних поставок ключових вузлів управління.

Розробники зауважили: дрон названий на честь Анатолія Лупиноса, українського дисидента, поета і політв'язня радянського режиму.

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