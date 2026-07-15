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Європа створила власний аналог Tomahawk: ракета б'є більш ніж на 1000 км

13:12 15.07.2026 Ср
2 хв
Континент декларує свою оборонну незалежність від США
aimg Ольга Завада
Європа створила власний аналог Tomahawk: ракета б'є більш ніж на 1000 км LCM Mk2 долатиме сучасні засоби РЕБ (фото: MBDA)
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Європейський оборонни гігант MBDA представив мобільну крилату ракету наземного базування LCM Mk2 з дальністю польоту понад 1000 кілометрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MBDA.

Зброя покликана значно розширити можливості європейських армій щодо нанесення високоточних ударів у глибокому тилу ворога без залучення американських військових систем.

Розробники відзначають: нова ракета поєднує у собі бойові технології морської крилатої ракети NCM із мобільними наземними пусковими установками.

Перші зразки мають надійти на озброєння вже у 2029 році.

Ключові характеристики

Військові аналітики вже охрестили нову ракету найближчим європейським відповідником знаменитої американської ракети Tomahawk.

Головні технічні переваги LCM Mk2 від MBDA:

Дальність: ракета здатна вражати цілі на відстані, що перевищує 1000 кілометрів.

Швидке розгортання: комплекс запускається з мобільних колісних платформ, а підготовка до пуску після отримання команди триває всього кілька хвилин.

Стійкість до перешкод: навігаційні системи ракети спроєктовані так, щоб зберігати високу точність ураження навіть в умовах активної роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Читайте більше: США отримали зброю, яка може "вимикати" супутники без ракет

Чому розробка є критично важливою для безпеки Європи?

Презентація нової ракети відбувається на тлі зростання геополітичної напруги, коли європейські країни намагаються досягти більшої стратегічної незалежності в оборонній сфері.

Далекобійні крилаті ракети є ключовим інструментом сучасної війни. Вони дозволяють знищувати командні пункти, системи протиповітряної оборони, логістичні вузли та критичну інфраструктуру глибоко в тилу ворога.

При цьому військова авіація та особовий склад не піддаються ризику ураження ворожими засобами ППО.

Хоча європейські країни вже мають на озброєнні потужні ракети повітряного та морського базування (SCALP/Storm Shadow та морська версія NCM), досі у Європі не було спеціалізованої мобільної крилатої ракети саме наземного базування з аналогічною дальністю польоту та високою гнучкістю застосування.

За словами розробників, комплекс LCM Mk2 покликаний повністю закрити критичну прогалину в обороноздатності європейського континенту.

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