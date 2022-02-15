Луноход с руками и индийская версия Starlink: главное из мира технологий за 15 февраля

В Японии построили уникальный луноход с "руками". Тем временем Индия может создать для Starlink конкурента, а штат Техас подал против Марка Цукерберга в суд.

Главное из мира технологий за 15 февраля - в материале РБК-Украина .

Xiaomi создала миникомпьютер

Xiaomi представила миникомпьютер, чей вес не превышает 250 граммов.

Устройство не предназначено для тяжелых задач, однако справится с нетребовательными играми или 4К-конетнтом.

Благодаря своим габаритам компьютер можно носить в сумке или же рюкзаке. Цена на устройство начинается от 173 долларов.

Техас подал в суд против Цукерберга

За словами генерального прокурора штата Техас Кена Пэкстона, компания Meta нарушила закон о конфиденциальности когда использовала технологию распознавания лиц.

"С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли", - отметил генеральный прокурор.

Штат планирует взыскать у компании "сотни миллиардов".

Хакер нашел способ создавать бесконечное количество криптовалюты Ethereum

Разработчик iOS-джейлбрейка Cydia Джем Фримэн нашел серьезную уязвимость в масштабировании второго уровня для сети Ethereum Optimism.

Благодаря ей, все недоброжелатели могли создавать бесконечное число криптовалюты, впрочем, уязвимостью так никто и не воспользовался, а Фримэн был вознагражден 2 млн долларов.

В Индии планируют построить спутниковую систему, как у Starlink

Холдинг Индии Reliance Industries завил о желании запустить собственный спутниковый сервис по предоставлению широкополосного доступа в интернет.

Спутники будут расположены на геостационарной и средней околоземных орбитах. Доступ к интернету будут иметь жители страны, компании, а также соседние регионы.

Пока что неизвестно планирует ли Reliance Industries расположить устройства на низкой земной орбите.

Apple получила штраф из-за слишком сложных правил

Нидерланды оштрафовали Apple на 5,6 млн долларов.

Все началось с того, что страна признала компанию монополистом и потребовала изменить систему оплаты. Apple в свою очередь, после того как подала апелляцию - все же пошла на уступки.

Регулятор был снова недоволен, однако тем, что компания установила комиссию 27% вместо предыдущих 30% и продолжил накладывать штраф на нее.

Нынешняя сума штрафа составляет 22,6 млн долларов.