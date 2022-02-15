Индия вступает в спутниковые гонки. Готовит конкурента для Starlink Илона Маска

Холдинг Индии Reliance Industries, который возглавляет миллиардер Мукешем Амбани заявил о желании запустить спутниковый сервис по предоставлению широкополосного доступа в интернет. Проект будет аналогичен разработкам OneWeb и SpaceX.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает предприятие, их разработка будет использовать многоорбитальные космические сети, которые будут обьединять спутниковые группировки на геостационарной и средней околоземных орбитах. Спутниковая сеть сможет предоставлять интернет-канал компаниям, пользователям в Индии, а также соседним регионам.

Пока что неизвестно будут ли спутники запускать на низкую земную орбиту, которая, в свою очередь обеспечивает более быструю передачу данных и меньшую задержку.