Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила

Компания Apple получила штраф от регулятора в Нидерландах в размере 5,6 млн долларов. Якобы из-за слишком сложных правил оплаты в обход App Store.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Все началось с того, что Apple признали монополистом в Нидерландах и потребовали от компании изменить систему оплаты в приложениях. Корпорацию обязали разрешить альтернативные способы оплати до 15 января, однако компания подала апелляцию. Все же в феврале Apple пошла на уступки в приложениях для знакомств.

Впрочем, регулятор был недоволен тем, что компания установила комиссию 27% вместо прошлых 30% и продолжил штрафовать корпорацию.

Согласно заявлению Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов, правила компании "необоснованны и создают дополнительные трудности" для разработчиков.

Более того, это уже четвертый с декабря 2021 года штраф для Apple от регулятора страны. Его общая сума составляет 22,6 млн долларов, впрочем, ее могу увеличить до 56,5 млн долларов.