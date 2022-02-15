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Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 11:10
Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила Фото: Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила (Getty Images))
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple получила штраф от регулятора в Нидерландах в размере 5,6 млн долларов. Якобы из-за слишком сложных правил оплаты в обход App Store.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Все началось с того, что Apple признали монополистом в Нидерландах и потребовали от компании изменить систему оплаты в приложениях. Корпорацию обязали разрешить альтернативные способы оплати до 15 января, однако компания подала апелляцию. Все же в феврале Apple пошла на уступки в приложениях для знакомств.

Впрочем, регулятор был недоволен тем, что компания установила комиссию 27% вместо прошлых 30% и продолжил штрафовать корпорацию.

Согласно заявлению Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов, правила компании "необоснованны и создают дополнительные трудности" для разработчиков.

Более того, это уже четвертый с декабря 2021 года штраф для Apple от регулятора страны. Его общая сума составляет 22,6 млн долларов, впрочем, ее могу увеличить до 56,5 млн долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple может разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в iOS 15.4.

Также недавно компания призналась в записи разговоров пользователей с помощником Siri.

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Нидерланды Apple
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