ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер. Он весит 250 грамм

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 17:11
Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер. Он весит 250 грамм Фото: компьютер весом 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)
Автор: Сергей Пышкин

На краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миниатюрный компьютер. Он получил название Ningmei CR80 и весит всего лишь 250 граммов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mydrivers.

Компьютер оснащен процессором от Intel и занимает минимальное пространство на рабочем столе. Более того, он идеально вмещается в сумку или же рюкзак.

При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм компьютер весит 250 граммов. Конечно же, на нем не выполнишь сложные задачи, однако можно запустить нетребовательные игры или же просматривать 4К-конетнт.

Фото: компьютер весом 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)

Среди характеристик можно отметить:

  • 4-ядерный Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,9 ГГц;
  • твердотельный накопитель М.2;
  • оперативная память DDR4.
  • три USB 3.0;
  • полноразмерный HDMI;
  • разьем 3,5-мм для наушников;
  • Ethernet и VGA-порт;
  • поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.

Компьютер продается в двух версиях:

  • при 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной - 173 доллара;
  • при 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенно - 204 доллара.

Напомним, РБК-Украина писало о самых ожидаемых смартфонах в 2022 году. В список попали и флагманы компании Xiaomi.

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится