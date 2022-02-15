Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер. Он весит 250 грамм
На краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миниатюрный компьютер. Он получил название Ningmei CR80 и весит всего лишь 250 граммов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mydrivers.
Компьютер оснащен процессором от Intel и занимает минимальное пространство на рабочем столе. Более того, он идеально вмещается в сумку или же рюкзак.
При габаритах 119 х 119,3 х 25,2 мм компьютер весит 250 граммов. Конечно же, на нем не выполнишь сложные задачи, однако можно запустить нетребовательные игры или же просматривать 4К-конетнт.
Фото: компьютер весом 250 грам представила Xiaomi (xiaomiyoupin.com)
Среди характеристик можно отметить:
- 4-ядерный Intel Celeron N5105 с тактовой частотой 2,9 ГГц;
- твердотельный накопитель М.2;
- оперативная память DDR4.
- три USB 3.0;
- полноразмерный HDMI;
- разьем 3,5-мм для наушников;
- Ethernet и VGA-порт;
- поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.
Компьютер продается в двух версиях:
- при 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной - 173 доллара;
- при 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенно - 204 доллара.
Напомним, РБК-Украина писало о самых ожидаемых смартфонах в 2022 году. В список попали и флагманы компании Xiaomi.