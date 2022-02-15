Місяцехід з руками і індійська версія Starlink: головне зі світу технологій за 15 лютого

В Японії побудували унікальний місяцехід з "руками". Тим часом Індія може створити для Starlink конкурента, а штат Техас подав проти Марка Цукерберга до суду.

Головне зі світу технологій за 15 лютого - в матеріалі РБК-Україна .

Xiaomi створила мінікомп'ютер

Xiaomi представила мінікомп'ютер, чия вага не перевищує 250 грамів.

Пристрій не призначений для важких завдань, проте впорається з невимогливими іграми або 4К-конетнтом.

Завдяки своїм габаритам комп'ютер можна носити в сумці або ж рюкзаку. Ціна на пристрій починається від 173 доларів.

Техас подав до суду проти Цукерберга

За словами генерального прокурора штату Техас Кена Пекстона, компанія Meta порушила закон про конфіденційність коли використовувала технологію розпізнавання осіб.

"За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію і отримати історичні непередбачені прибутки", - зазначив генеральний прокурор.

Штат планує стягнути у компанії "сотні мільярдів".

Хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюти Ethereum

Розробник iOS-джейлбрейка Cydia Джем Фрімен знайшов серйозну уразливість в масштабуванні другого рівня для мережі Ethereum Optimism.

Завдяки їй, всі недоброзичливці могли створювати нескінченне число кріптовалюти, втім, вразливістю так ніхто і не скористався, а Фрімен був винагороджений 2 млн доларів.

В Індії планують побудувати супутникову систему, як у Starlink

Холдинг Індії Reliance Industries завив про бажання запустити власний супутниковий сервіс з надання широкосмугового доступу в інтернет.

Супутники будуть розташовані на геостаціонарній і середній навколоземних орбітах. Доступ до інтернету матимуть жителі країни, компанії, а також сусідні регіони.

Поки що невідомо чи планує Reliance Industries розташувати пристрої на низькій земній орбіті.

Apple отримала штраф через занадто складні правила

Нідерланди оштрафували Apple на 5,6 млн доларів.

Все почалося з того, що країна визнала компанію монополістом і зажадала змінити систему оплати. Apple своєю чергою, після того, як подала апеляцію - все ж пішла на поступки.

Регулятор був знову незадоволений, проте тим, що компанія встановила комісію 27% замість попередніх 30% і продовжив накладати штраф на неї.

Нинішня сума штрафу становить вже 22,6 млн доларів.