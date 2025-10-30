"Лукойл" продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна

Російський нафтовий концерн "Лукойл" після запровадження санкцій США продає свої міжнародні активи компанії Gunvor Group Ltd., зареєстрованій на Кіпрі.

Reuters пише, що ключові умови угоди були погоджені раніше. Gunvor отримає контроль над Lukoil International GmbH, структурою, яка володіє закордонними активами російського нафтового гіганта.

Сума угоди не розкривається. Водночас "Лукойл" погодився не вести переговори з іншими потенційними покупцями.

Що відомо про покупця

Gunvor Group була заснована у 2000 році бізнесменами Торбьорном Торнквістом та Геннадієм Тимченком, який вважається одним із найближчих до президента РФ Володимира Путіна олігархів. Gunvor тривалий час залишалася найбільшим експортером російської нафти.

Після анексії Криму у 2014 році Тимченко продав свою частку Торнквісту, щоб компанія уникла санкцій. При цьому Мінфін США стверджував, що Путін міг мати фінансові зв’язки з Gunvor і доступ до її активів.