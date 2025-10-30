"Лукойл" продает свои международные активы компании олигарха из окружения Путина

Российский нефтяной концерн "Лукойл" после введения санкций США продает свои международные активы компании Gunvor Group Ltd., зарегистрированной на Кипре.

Reuters пишет, что ключевые условия сделки были согласованы ранее. Gunvor получит контроль над Lukoil International GmbH, структурой, которая владеет зарубежными активами российского нефтяного гиганта.

Сумма сделки не раскрывается. В то же время "Лукойл" согласился не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Что известно о покупателе

Gunvor Group была основана в 2000 году бизнесменами Торбьорном Торнквистом и Геннадием Тимченко, который считается одним из ближайших к президенту РФ Владимиру Путину олигархов. Gunvor долгое время оставалась крупнейшим экспортером российской нефти.

После аннексии Крыма в 2014 году Тимченко продал свою долю Торнквисту, чтобы компания избежала санкций. При этом Минфин США утверждал, что Путин мог иметь финансовые связи с Gunvor и доступ к ее активам.