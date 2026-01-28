Союзник Путіна звернувся до США з заявкою на викуп активів "Лукойлу"
Казахстан надіслав офіційну заявку до США на придбання частки російського гіганта "Лукойл" в енергетичних проєктах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Лукойл" володіє 13% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища Карачаганак - його запаси наразі оцінюються у майже 2 млрд барелів.
Крім того, російська компанія володіє 5% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища у Тенгіз, запаси якого становлять понад 10 млрд барелів. Крім того, "Лукойлу" належить частка у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує нафту Казахстану до порту Новоросійськ для експорту.
Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов розповів, що його країна надіслала листа до Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Згідно із американськими санкціями, саме воно має схвалити транзакцію.
Крім того, він наголосив, що Казахстан має переважне право на викуп розташованих у країні активів "Лукойлу".
Санкції США проти "Лукойлу"
Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження були введені для посилення тиску на Кремль і змушення російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.
На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зазначимо, саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів "Лукойлу".
Крім того, американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Вілом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу".