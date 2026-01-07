Закордонні активи "Лукойлу" хочуть розділити між собою дві американські компанії, - FT
Американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Вілом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Джерела видання зазначають, що у разі укладення угоди Chevron і Quantum планують поділити між собою активи, які сам "Лукойл" оцінює у 22 млрд доларів. Ціна пропозиції компаній наразі не розголошується.
Зокрема, Chevron може бути зацікавлений у частці в 5% "Лукойлу" в казахстанському нафтовому родовищі Тенгіз.
Пропозиція охоплює нафтогазовидобувні активи, нафтопереробні заводи та понад 2000 автозаправних станцій у Європі та Азії.
За словами співрозмовників FT, Quantum і Chevron налаштовані на довгострокове володіння активами. Такий підхід, імовірно, може отримати підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа.
"Ми зацікавлені в такому відчуженні, яке передбачає передання цих активів у власність американського власника й оператора на необмежений строк. Нас не влаштовує модель "купив і швидко продав", тож це справді привабливий варіант", - сказав один з американських посадовців.
Санкції проти "Лукойлу"
Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох ключових нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження були введені, щоб посилити тиск на Кремль і змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.
На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
Саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів "Лукойлу".
Угорська компанія MOL також проявляла свій інтерес до можливого придбання закордонних активів "Лукойлу".