Закордонні активи "Лукойлу" хочуть розділити між собою дві американські компанії, - FT

США, Середа 07 січня 2026 12:48
UA EN RU
Закордонні активи "Лукойлу" хочуть розділити між собою дві американські компанії, - FT Фото: компанії Chevron і Quantum хочуть купити закордонні активи "Лукойлу" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Вілом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джерела видання зазначають, що у разі укладення угоди Chevron і Quantum планують поділити між собою активи, які сам "Лукойл" оцінює у 22 млрд доларів. Ціна пропозиції компаній наразі не розголошується.

Зокрема, Chevron може бути зацікавлений у частці в 5% "Лукойлу" в казахстанському нафтовому родовищі Тенгіз.

Пропозиція охоплює нафтогазовидобувні активи, нафтопереробні заводи та понад 2000 автозаправних станцій у Європі та Азії.

За словами співрозмовників FT, Quantum і Chevron налаштовані на довгострокове володіння активами. Такий підхід, імовірно, може отримати підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Ми зацікавлені в такому відчуженні, яке передбачає передання цих активів у власність американського власника й оператора на необмежений строк. Нас не влаштовує модель "купив і швидко продав", тож це справді привабливий варіант", - сказав один з американських посадовців.

Санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох ключових нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження були введені, щоб посилити тиск на Кремль і змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.

На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

Саудівська компанія Midad Energy стала головним претендентом на купівлю закордонних активів "Лукойлу".

Угорська компанія MOL також проявляла свій інтерес до можливого придбання закордонних активів "Лукойлу".

