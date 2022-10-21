Лукашенко знову заявив про небажання воювати

Глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив про небажання воювати. За його словами, республіці війна не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

"Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогоднішній день жодної війни. Нам вона не потрібна", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про приховану мобілізацію в країні.

"Треба заспокоїтися. Кожен має робити свою справу, якщо ми хочемо, щоби не було війни", - додав він.