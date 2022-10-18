У Білорусі проходить прихована мобілізація, - Генштаб

У Білорусі триває прихована мобілізація до Збройних сил під виглядом навчальних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

"Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до Збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін домовилися про розміщення солдатів РФ на території Білорусі в рамках розгортання регіонального угруповання військ.

До Білорусі вже прибули перші ешелони з російськими військовими. Крім того, РФ почала перекидати до країни військові літаки та вертольоти, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

Повідомлялося, що до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

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