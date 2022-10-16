Росія перекидає до Білорусі літаки регіонального угруповання військ

Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Білорусі.

Сьогодні також стало відомо, що чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ двох країн становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчора до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами. Їхня передислокація з РФ на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

Також раніше ми писали, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ . Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін 10 жовтня.

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