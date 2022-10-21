Лукашенко снова заявил о нежелании воевать

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил о нежелании воевать. По его словам, республике война не нужна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о скрытой мобилизации в стране.
"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - добавил он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.
Вчера стало известно, что украинские военные не исключают повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.
Также мы писали, что Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск. Кроме того, Россия планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие.
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