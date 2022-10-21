RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко снова заявил о нежелании воевать

Фото: глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил о нежелании воевать. По его словам, республике война не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о скрытой мобилизации в стране.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - добавил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Вчера стало известно, что украинские военные не исключают повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

Также мы писали, что Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск. Кроме того, Россия планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВойна в УкраинеБеларусь