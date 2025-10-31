Лукашенко знову марить "Орєшніком" і погрожує "бахнути" по Європі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прямо погрожує Європі ракетним ударом після того, як Росія передасть його країні "Орєшнік".
Як передає РБК-Україна, заяву білоруського диктатора наводить БелТА.
"Орєшнік" - страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Для чого? Я хочу, щоб вони (країни Заходу - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), ухвалимо рішення і бахнемо", - заявив Лукашенко.
Він згадав про Мінські угоди і звинуватив європейські країни в тому, що вони "обдурили" Білорусь і Росію.
"Обдурили. Ну, дострибалися. Уже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", - додав диктатор.
Нагадаємо, про плани розмістити російські балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" в Білорусі стало відомо ще минулого року.
Уже влітку цього року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Орєшнік" буде розміщений на території Білорусі до кінця 2025-го - про це він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним.
У вересні цього року Лукашенко запевняв, що "Орєшнік" вже на шляху до Білорусі, але поки що ракети так і не доставили в РФ.
Нещодавно прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що "Орєшнік" буде поставлений на бойове чергування в Білорусі до кінця року.
До речі, сьогодні, 31 жовтня, голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ спільно з ГУР знищили один із трьох російських "Орєшніков" у Капустиному Яру. Він зазначив, що операція була секретною, про її результати знали тільки кілька президентів інших країн.