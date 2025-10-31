Лукашенко знову марить "Орєшніком" і погрожує "бахнути" по Європі

"Орєшнік" - страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Для чого? Я хочу, щоб вони (країни Заходу - ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), ухвалимо рішення і бахнемо", - заявив Лукашенко.

Він згадав про Мінські угоди і звинуватив європейські країни в тому, що вони "обдурили" Білорусь і Росію.

"Обдурили. Ну, дострибалися. Уже два мільйони загинуло людей і покалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", - додав диктатор.