Лукашенко снова бредит "Орешником" и грозится "бахнуть" по Европе

Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прямо угрожает Европе ракетным ударом после того, как Россия передаст его стране "Орешник".

Как передает РБК-Украина, заявление белорусского диктатора приводит БелТА.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (страны Запада - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), примем решение и бахнем", - заявил Лукашенко. 

Он вспомнил о Минских соглашениях и обвинил европейские страны в том, что они "обманули" Беларусь и Россию. 

"Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил диктатор.

Поставки "Орешника" в Беларусь

Напомним, о планах разместить российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси стало известно еще в прошлом году.

Уже летом этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" будет размещен на территории Беларуси до конца 2025-го - об этом он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В сентябре этого года Лукашенко заверял, что "Орешник" уже на пути в Беларусь, но пока что ракеты так и не доставили в РФ.

Недавно пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси до конца года.

К слову, сегодня, 31 октября, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он отметил, что операция была секретной, о ее результатах знали только несколько президентов других стран.

