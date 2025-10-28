Так і не доїхав? У Білорусі вигадали нові терміни поставок "Орєшніка"

У Білорусі запевняють, що російську балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" поставлять уже до кінця року.

Про це заявила прессекретар самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

За її словами, розмови про те, поставлять "Орєшнік" в Білорусь чи ні, "вичерпані".

"Створення умов для розміщення "Орєшніка" в Республіці Білорусь закінчується. У грудні поточного року його буде поставлено на бойове чергування", - сказала Ейсмонт.

Що говорив Лукашенко

Нагадаємо, ще у вересні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про те, що ракети "Орєшнік" перебувають "на шляху" до Білорусі.

Варто зауважити, що Лукашенко наказав своїм військовим організувати на території Білорусі ракети "Орєшнік" ще в грудні минулого року. Диктатор заявляв, що хоче, щоб Росія передала близько 10 таких ракет.

1 липня 2025 року Лукашенко повідомив, що комплекси "Орєшнік" будуть розміщені в Білорусі до кінця року. Він також підкреслив, що домовленість про розміщення було досягнуто з Путіним під час зустрічі у Волгограді.

30 вересня білоруський диктатор, імовірно, вперше засвітив макет російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Під час переговорів із прем'єр-міністром Киргизстану в його кабінеті помітили модель пускової установки.

До слова, Росія вже використала свою нібито "новітню" ракету "Орєшнік" для удару по Україні. Окупанти провели атаку 21 листопада минулого року. Метою ворога став оборонний завод у Дніпрі. Як зазначали експерти, росіяни випустили болванку без вибухівки.