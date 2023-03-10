Лукашенко зібрався з візитом до Ірану: підпишуть документи "у сферах взаємного інтересу"

Повідомляється, що темою переговорів у Тегерані буде розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.

Зустріч лідером пройде у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони також обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Вони приділять увагу ситуації у регіоні та у світі в цілому.

Зазначається, що за підсумками переговорів буде "підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу".

Крім того, Лукашенко має провести зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Вказано, що однією з центральних подій візиту Лукашенка буде підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном.

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити "дружні стосунки". У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.

Тим часом у Пентагоні заявили, що РФ пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном.

Крім того, за даними CNN, Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні Javelin для створення аналогів.

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