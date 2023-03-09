Росія пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, - Пентагон

Росія пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, у тому числі щодо ракет та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Ми особливо стурбовані зростаючим стратегічним партнерством Ірану з Росією", - сказав Остін.

За його словами, така співпраця включає застосування іранських безпілотників на території України.

"За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася. Це представляє серйозні виклики для цього регіону. Іран отримує важливий бойовий досвід в Україні, який буде передано підконтрольним Тегерану силам на Близькому Сході", - сказав міністр оборони.

Остін додав, що Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, у тому числі щодо ракет і ППО.