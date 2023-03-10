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Росія відправляє в Іран захоплені в Україні "Джавеліни" для копіювання, - CNN

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 13:33
Росія відправляє в Іран захоплені в Україні "Джавеліни" для копіювання, - CNN Фото: Росія відправляє до Ірану "Джавеліни" (api.army.mil)
Автор: Олександр Білоус

Росія захопила зразки наданих США та НАТО зброї та техніки, залишених на полі бою в Україні, та відправила їх до Ірану. Надалі Тегеран спробує перепроектувати системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел видання, за останній рік зафіксовано кілька випадків, коли російські сили захопили переносну зброю, включаючи протитанкові комплекси Javelin та зенітні Stinger, які українські сили час від часу були змушені залишати на полі бою, повідомили джерела CNN.

За словами джерел, Росія потім доставляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити свою власну версію зброї. При цьому Росія вважає, що продовження постачання західної зброї Ірану стимулюватиме Тегеран і продовжуватиме підтримувати війну Росії в Україні.

Офіційні особи США не вважають, що проблема є широко поширеною чи систематичною, і українські військові від початку війни повідомляють Пентагону про будь-які втрати американського обладнання. Проте вони визнають, що проблему важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно провести реінжиніринг будь-якої американської зброї, захопленої в Україні, але Тегеран продемонстрував великий досвід розробки систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Ключову зброю на озброєнні Ірану, протитанкову керовану ракету Toophan, було перероблено на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили вироблений у США безпілотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel і реконструювали його, щоб створити новий безпілотник, який проник у повітряний простір Ізраїлю у 2018 році, перш ніж був збитий.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, у тому числі з ракет і засобів протиповітряної оборони.

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