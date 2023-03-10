Лукашенко зібрався з візитом до Ірану: підпишуть документи "у сферах взаємного інтересу"
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до Ірану 12-13 березня. Там він проведе переговори із президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Пул Першого".
Повідомляється, що темою переговорів у Тегерані буде розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.
Зустріч лідером пройде у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Сторони також обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Вони приділять увагу ситуації у регіоні та у світі в цілому.
Зазначається, що за підсумками переговорів буде "підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу".
Крім того, Лукашенко має провести зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
Вказано, що однією з центральних подій візиту Лукашенка буде підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном.
Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити "дружні стосунки". У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.
Тим часом у Пентагоні заявили, що РФ пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном.
Крім того, за даними CNN, Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні Javelin для створення аналогів.
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