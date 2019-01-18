Лукашенко заявил, что росСМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что кремлевским пропагандистским СМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян, несмотря на осложнения в отношениях между Минском и Москвой, которые наблюдаются в последнее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В пример фейков росСМИ о якобы нападках на граждан РФ в Беларуси он привел сообщение об избиении в метро Минска "россиянина", который в итоге оказался белорусом.

"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса. Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай Бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция", - сказал Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?" - пожаловался Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством. В то же время он отметил, что РФ остается ключевым внешним партнером для Беларуси.

"Я уже не называю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Российской Федерацией и Беларусью существуют "особые союзнические отношения".