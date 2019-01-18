ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Лукашенко заявил, что росСМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян

Новости » Политика    18.01.2019 - 15:29
Лукашенко заявил, что росСМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что кремлевским пропагандистским СМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян, несмотря на осложнения в отношениях между Минском и Москвой, которые наблюдаются в последнее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В пример фейков росСМИ о якобы нападках на граждан РФ в Беларуси он привел сообщение об избиении в метро Минска "россиянина", который в итоге оказался белорусом.

"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вот в чем опасность - эскалации этого процесса. Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай Бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция", - сказал Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации.

"Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?" - пожаловался Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством. В то же время он отметил, что РФ остается ключевым внешним партнером для Беларуси.

"Я уже не называю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Российской Федерацией и Беларусью существуют "особые союзнические отношения".

РФ готовила теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, - СБУ
Новости Украины Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьпропаганда РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь