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В Кремле отреагировали на отказ Лукашенко назвать РФ братской страной

Новости » Общество    25.12.2018 - 13:21
В Кремле отреагировали на отказ Лукашенко назвать РФ братской страной
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Москве заявили об "особых союзнических отношениях" с Минском

Между Российской Федерацией и Беларусью существуют "особые союзнические отношения". Об этом в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Песков отметил, что слова Лукашенко о том, что Россия перестала считать Беларусь братским народом, "не нужно выдергивать из контекста".

"Я не думаю, что или в Москве, или в Минске найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-юре или де-факто наличие особых союзнических отношений", - заявил Песков.

Напомним, накануне Лукашенко отказался называть Россию братским государством. В то же время он отметил, что РФ остается ключевым внешним партнером для Беларуси.

"Я уже не называю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил Лукашенко.

На прошлой неделе, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект военной доктрины союза с Беларусью.

 

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